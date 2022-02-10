中國人民銀行10日公布，大陸1月社會融資規模增量為人民幣（下同）6.17兆元，創歷史新高，預估為5.38兆元，前值為2.36兆元。大陸1月底社會融資規模存量為320.05兆元，年增10.5％。
新浪財經報導，大陸1月新增人民幣貸款3.98兆元，是單月統計高點，年增3944億元。預期為3.7兆元，前值為1.13兆元。分部門來看，住戶貸款增加8430億元，其中，短期貸款增加1006億元，中長期貸款增加7424億元。企（事）業單位貸款增加3.36兆元，其中，短期貸款增加1.01兆元，中長期貸款增加2.1兆元，票據融資增加1788億元。非銀行業金融機構貸款減少1417億元。
1月底，廣義貨幣（M2）餘額243.1兆元，年增9.8％，增速分別比2021年12月底與2021年同期高0.8個百分點、0.4個百分點，預估為9.2％，前值為9％。狹義貨幣（M1）餘額61.39兆元，年減1.9％，剔除春節錯時因素影響，M1年增約2％。流通中貨幣（M0）餘額10.62兆元，年增18.5％。當月淨投放現金1.54兆元。
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