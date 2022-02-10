春節連假結束，面對開工開學心情憂鬱？不少業者如必勝客、麥當勞、漢堡王等，推出新春優惠，為消費者增添開工小確幸。

麥當勞虎年開春優惠券。（麥當勞提供）

麥當勞即日起至3月22日推出虎年開春優惠券，優惠券共有7種類別，分別為加1元多1件、超爽大餐100元起、雙人共享200元起、早餐加1元多1件、早餐加5元享38元冷熱飲、有氧雙人早餐等，多重優惠最高可省2920元；其中「加一元多一件」部分，內容包含人氣商品四塊麥克鷄塊、OREO冰炫風外，還有蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、大杯飲料。

漢堡王優惠券。（漢堡王提供）

而漢堡王於即日起至3月31日推出全新優惠，不論網路訂餐、實體門市皆有相關優惠，優惠券共分為7種類別，分別為漢堡買一送一、點心買一送一、第二份半價、超值餐、個人超省餐、雙人激省餐以及早餐優惠，另外若是在官網的網路訂餐，也能看到煙燻辣椒脆雞堡買一送一、辣薯球買一送一等相關優惠，共提供提供48款以上的商品優惠。

漢堡王優惠券。（漢堡王提供）

必勝客則於即日起至2月24日，推出平日限定優惠，週一至四，點購紙包筆管麵、千層麵、個人比薩，只要1元就能加購BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊、薯金幣美味副食三選一，其中紙包筆管麵共有六種口味可供選擇，波隆那海鮮、波隆那牛肉丸、奶油海鮮、奶油雞腿排、羅勒海鮮、羅勒雞腿排。個人比薩（活動限定口味）則有：夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒等，另必勝客表示以上優惠僅限必勝客官網、PK雙饗卡APP、門市現場或電話訂購。