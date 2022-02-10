大陸外交部發言人趙立堅今天（10日）主持例行記者會。有記者提問，美國方面在1月28日發給聯合國外層空間事務辦公室的照會中，否認了中國關於「星鏈」衛星兩次危及中國空間站安全的說法，稱「星鏈」衛星的活動沒有達到既定的緊急避碰標準的門檻，因此在任何一種情況下，都不需要緊急通知。美方的照會還稱，中方在給聯合國發出照會之前，並沒有聯繫美方有關部門表達有關「星鏈」衛星帶來危險的擔憂。中方有何回應？

趙立堅表示，中方向聯合國通報「星鏈」衛星危險接近中國空間站、威脅在軌航天員安全的有關情況，是履行《外空條約》第五條規定的國際義務。在相關避碰事件中，美國「星鏈」衛星均處於連續軌道機動狀態，機動策略和意圖不明。中國在軌航天員面臨著現實緊迫的安全威脅，中方不得不採取預防性碰撞規避控制。避碰事件發生後，中方主管部門多次嘗試郵件聯繫美方，但均未收到回復。如今美方卻以所謂緊急碰撞標準下限的說法來推卸責任，轉移視線，這並非是一個航天大國應有的負責任的態度，更何況美方也無權單方面設定一個緊急碰撞標準下限。

趙立堅指出，《外空條約》第九條規定，各締約國探索和利用外空應以合作和互助為原則，締約國在外空的一切活動都應妥善照顧其他締約國的同等利益。中方已將空間站有關信息在聯合國登記，並在網站發佈中國空間站軌道根數。從維護中國航天員和空間站安全出發，中方願同美方建立長效溝通機制，希望美方採取切實措施，避免此類事件再次發生。中方也希望各國都共同尊重以國際法為基礎的外空國際體系，一道維護在軌航天員的生命安全和空間設施的安全穩定運行。