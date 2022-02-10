澳洲國會「外交、國防及貿易事務聯席委員會」今天發表報告，建議支持台灣加入CPTPP；報告指待中國改善貿易行為及「重建」與澳洲貿易關係後，才可考慮是否支持中國加入。

據澳洲國會網站資料顯示，澳洲參、眾兩院「外交、國防及貿易事務聯席委員會」（Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade，JSCFAD）今天向國會提交「跨太平洋夥伴全面進步協定擴大會員報告」（Expanding the membership of the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership）。

報告建議，澳洲政府應該支持台灣加入CPTPP。但對於同樣已經申請加入CPTPP的中國，報告建議澳洲政府應該要待澳、中貿易關係「重建」，並且在中國的行為能夠符合CPTPP規範後，才再考慮是否支持中國加入。

該委員會今天發布新聞稿提到，委員會主席歐布萊恩（Ted O’Brien）強調，雖然澳洲應該支持CPTPP擴大並且接納新會員，但「並非無條件地」支持。

報告又建議，澳洲政府在支持台灣加入CPTPP的同時，應該要與台灣展開台澳自由貿易協定（Taiwan-Australia FTA）談判。

歐布萊恩認為，澳洲與英國政府之間，已就兩國FTA和英國申請加入CPTPP等議題同時進行談判，過程進展良好；故此，澳洲應該將有關經驗複製於台灣身上。

報告內文提到有證據顯示，台灣加入CPTPP將會對澳洲的能源產業、農業、網路安全、藥物及疫情管理、教育產業等方面均有好處。

其中網路安全方面，報告提到墨爾本台灣同鄉會Taiwanese association of Australia Melbourne Chapter （TAAM）代表、澳洲蒙納許大學（Monash University）高級講師張耀中Lennon Yao-Chung Chang）指出，台灣的戰略重要性已受到「五眼聯盟」（Five Eyes）的肯定；台灣也是印太地區資訊及通訊科技的領導者；而且台灣有能力對提高澳洲網路安全作出貢獻。

張耀中又指出，由於台灣經常承受網路攻擊，故此台灣已累積豐富的維護網路安全經驗，可供澳洲借鏡和學習。

但對於同樣已經申請加入CPTPP的中國，報告建議澳洲和其他CPTPP會員國三思；報告指出，在考慮支持中國加入之前，應該要先鼓勵中國改善行為，包括「重建」與澳洲的貿易關係、停止針對澳洲實行經濟脅迫、重啟澳中兩國部長級對話，並且展示致力遵守CPTPP嚴格標準的能力和意願。