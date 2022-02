澳洲國會「外交、國防及貿易事務聯席委員會」今天發表報告,建議支持台灣加入CPTPP;報告指待中國改善貿易行為及「重建」與澳洲貿易關係後,才可考慮是否支持中國加入。

據澳洲國會網站資料顯示,澳洲參、眾兩院「外交、國防及貿易事務聯席委員會」(Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade,JSCFAD)今天向國會提交「跨太平洋夥伴全面進步協定擴大會員報告」(Expanding the membership of the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership)。

報告建議,澳洲政府應該支持台灣加入CPTPP。但對於同樣已經申請加入CPTPP的中國,報告建議澳洲政府應該要待澳、中貿易關係「重建」,並且在中國的行為能夠符合CPTPP規範後,才再考慮是否支持中國加入。

該委員會今天發布新聞稿提到,委員會主席歐布萊恩(Ted O’Brien)強調,雖然澳洲應該支持CPTPP擴大並且接納新會員,但「並非無條件地」支持。

報告又建議,澳洲政府在支持台灣加入CPTPP的同時,應該要與台灣展開台澳自由貿易協定(Taiwan-Australia FTA)談判。

歐布萊恩認為,澳洲與英國政府之間,已就兩國FTA和英國申請加入CPTPP等議題同時進行談判,過程進展良好;故此,澳洲應該將有關經驗複製於台灣身上。

報告內文提到有證據顯示,台灣加入CPTPP將會對澳洲的能源產業、農業、網路安全、藥物及疫情管理、教育產業等方面均有好處。

其中網路安全方面,報告提到墨爾本台灣同鄉會Taiwanese association of Australia Melbourne Chapter (TAAM)代表、澳洲蒙納許大學(Monash University)高級講師張耀中Lennon Yao-Chung Chang)指出,台灣的戰略重要性已受到「五眼聯盟」(Five Eyes)的肯定;台灣也是印太地區資訊及通訊科技的領導者;而且台灣有能力對提高澳洲網路安全作出貢獻。

張耀中又指出,由於台灣經常承受網路攻擊,故此台灣已累積豐富的維護網路安全經驗,可供澳洲借鏡和學習。

但對於同樣已經申請加入CPTPP的中國,報告建議澳洲和其他CPTPP會員國三思;報告指出,在考慮支持中國加入之前,應該要先鼓勵中國改善行為,包括「重建」與澳洲的貿易關係、停止針對澳洲實行經濟脅迫、重啟澳中兩國部長級對話,並且展示致力遵守CPTPP嚴格標準的能力和意願。