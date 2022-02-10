家具貿易商客思達-KY（2936）10日公告1月合併營收達新台幣5.69億元，較去年同期減少24.55％；客思達-KY表示，由於美國家具商品價格上漲，影響消費者購買家具意願，加上美國國內和國際供應鏈動態、勞動力短缺和貨運仍然存在挑戰與瓶頸，以致1月合併營收較去年同期下滑。

根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)公布2021年12月份的通膨率較上年同期上漲7％，為40年來的最高，物價上漲也進一步衝擊到消費者採購意願。

客思達-KY表示，面對自疫情大流行以來，消費者購物習慣的轉變以及國際供應鏈管理之一連串變化，集團秉持一貫審慎態度，逐一制定營運策略，同時妥善擬定並執行採購計畫維持適當之存貨及供貨彈性、審慎規劃資金用途及提升營運效率，致力於維持集團銷售競爭力及獲利能力。

在充滿挑戰的全球貿易環境下，客思達-KY將持續優化各項管理平台，提高決策及營運效率，同時降低運營成本。此外，客思達-KY集團持續推動新零售營運模式，透過與全美國上千家特約經銷商(Coaster Dealer)合作，以數位資訊行銷及打造Coaster品牌，延伸客思達-KY集團銷售網絡，建立長期永續經營及獲利營運模式。