由於永豐實宣布衛生紙將漲8％到20％，引發衛生紙相關議題，經濟部長王美花今日表示，今日有找賣場業者座談，強調衛生紙供應無虞、並且還有促銷。

王美花參加全國中小企業總會新春團拜，會前接受媒體採訪做以上表示。

王美花表示，經濟部關注衛生紙議題，今日座談會與會的賣場業者包括美廉社、家樂福、大潤發、全聯、愛買及楓康等均表示，會延續去年的平價抗漲專區，提供民眾選購，並推出促銷、優惠方案。目前各賣場衛生紙貨源充足，民眾可以放心採買，不需搶購。