衛生紙之亂 王美花：賣場供應無虞 19:232022/02/10 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花。（圖／經濟部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於永豐實宣布衛生紙將漲8％到20％，引發衛生紙相關議題，經濟部長王美花今日表示，今日有找賣場業者座談，強調衛生紙供應無虞、並且還有促銷。 王美花參加全國中小企業總會新春團拜，會前接受媒體採訪做以上表示。 王美花表示，經濟部關注衛生紙議題，今日座談會與會的賣場業者包括美廉社、家樂福、大潤發、全聯、愛買及楓康等均表示，會延續去年的平價抗漲專區，提供民眾選購，並推出促銷、優惠方案。目前各賣場衛生紙貨源充足，民眾可以放心採買，不需搶購。 周五開學日 農委會：供應營養午餐用蛋尚足 缺蛋危機持續 陳吉仲：已調度食品加工用蛋補缺口 #衛生紙 #王美花 #賣場 #供應 #無虞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本央行委員：中國清零政策或損全球增長 12:122022/02/09 財經 衛生紙喊漲 北港衛生紙工廠不漲價還加碼送 18:012022/02/10 寶島 政務官戰隊 王美花陳吉仲陳時中撇清 04:102022/02/09 焦點要聞 俄烏局勢緊張恐引發天然氣漲價 王美花：開戰機率應不大 12:272022/02/08 財經 《其他電子》鴻海Q1持穩去年同期 缺料態勢估H2明朗 13:072022/02/10 財經 索馬利蘭外交團訪台 強化台索經貿合作關係 20:422022/02/09 財經 《科技》滁州惠科美禁令纏身 研調：出貨暫不受影響 14:492022/02/09 財經 重懲囤貨抬價 盧秀燕鐵腕解蛋荒 04:102022/02/09 政治要聞 拍檔1月營收2.89億元 寫2020年以來新高 08:202022/02/09 財經 出招解蛋荒 盧秀燕祭鐵腕：重懲囤積居奇 16:482022/02/08 生活 衛生紙「完美斷面秀」上千人讚爆 歪樓求問這把神刀 18:272022/02/08 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。