正月初九拜天公，一名男子手持長約一公尺的大龍貢香到台北松山奉天宮參拜，該柱巨香每根300元，大約可燃燒24小時。（黃子明攝）

大批民眾9日凌晨湧入台北松山奉天宮拜天公，廟裡空間擁擠，廟方採單向動線，準備上二樓參拜的香客持香排隊等待。（黃子明攝）

台北松山奉天宮拜天公，許多人拿出各式物品圍在主爐旁過火，祈求來年平安如意，一名男子拿著戒指，並比出蓮花指念念有詞。（黃子明攝）

除了合十祝禱，很多人捧著供品禮盒，並拿出敬獻玉帝祈願疏文，或是祈福開運補財庫專用疏文，祈求來年平安，財源廣進。（黃子明攝）

象徵平安健康的「華陀平安水」成為信眾最愛，路過香客人手一瓶，但也不忘隨手捐獻香油錢。（黃子明攝）

初九拜天公，民眾9日凌晨湧入台北松山奉天宮，許多人備妥精美禮盒、花籃敬獻神明。（黃子明攝）

初九拜天公，民眾凌晨湧入台北松山奉天宮，許多人備妥精美禮盒、供品花籃敬獻神明。（黃子明攝）

正月初九拜天公，信眾9日凌晨到台北松山奉天宮參拜，民眾依照廟方規劃動線進出。（黃子明攝）

正月初九拜天公，信眾凌晨準備各式壽桃、供品，到台北松山奉天宮參拜敬拜，讓奉天宮旁的小商店生意熱鬧滾滾。（黃子明攝）

一群角色扮演者（Cosplayer）9日凌晨前往台北松山奉天宮拜天公，穿著角色專屬服裝與造型，擠在人群顯得特別突出。（黃子明攝）

正月初九拜天公，信眾凌晨到台北松山奉天宮參拜，廟口處樓梯兩旁站著成列乞討者，有人扮成濟公，有人扮成土地公，年節期間，不少路過民眾都會隨手捐濟。（黃子明攝）

相傳農曆正月初九為玉皇大帝聖誕，即民間所稱「天公生」，8日深夜11時進入初九子時，大量民眾湧入台北市松山奉天宮拜天公，周邊道路有許多義警協助疏導交通，附近巷弄塞滿汽機車，廟埕更是擠得水洩不通，廟方依防疫規定採取單向動線管制，龐大人潮實在難以落實保持社交距離，不過信眾都按規定戴上口罩，整體秩序大致良好。

信眾準備各式壽桃、供品敬拜，讓奉天宮旁的小商店生意非常興隆，大殿外主爐因大家不斷插香，很快就插滿香柱，廟裡志工不停止清理，有時還瞬間發爐，蹦出紅紅火舌，民眾除了合十祝禱，還有很多人捧著供品禮盒，並拿出敬獻玉帝祈願疏文，或是祈福開運補財庫專用疏文，祈求來年平安，財源廣進，雖然人潮擁擠，偶爾還可見到有人抱著毛小孩進到廟裡敬拜，寵物地位等同家人，在這春節重要活動自然不能缺席。

拜天公信眾不分年齡身分，一群角色扮演者（Cosplayer）穿著角色專屬服裝與造型，擠在人群中持香敬拜，顯得特別突出，吸引不少人關注，還有人要求合影；廟口處樓梯兩旁站著成列乞討者，有人扮成濟公，有人扮成土地公，年節期間，不少路過民眾都會隨手捐濟，讓辛苦的社會底層者可以過個好年。