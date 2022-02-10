相傳農曆正月初九為玉皇大帝聖誕，即民間所稱「天公生」，8日深夜11時進入初九子時，大量民眾湧入台北市松山奉天宮拜天公，周邊道路有許多義警協助疏導交通，附近巷弄塞滿汽機車，廟埕更是擠得水洩不通，廟方依防疫規定採取單向動線管制，龐大人潮實在難以落實保持社交距離，不過信眾都按規定戴上口罩，整體秩序大致良好。
信眾準備各式壽桃、供品敬拜，讓奉天宮旁的小商店生意非常興隆，大殿外主爐因大家不斷插香，很快就插滿香柱，廟裡志工不停止清理，有時還瞬間發爐，蹦出紅紅火舌，民眾除了合十祝禱，還有很多人捧著供品禮盒，並拿出敬獻玉帝祈願疏文，或是祈福開運補財庫專用疏文，祈求來年平安，財源廣進，雖然人潮擁擠，偶爾還可見到有人抱著毛小孩進到廟裡敬拜，寵物地位等同家人，在這春節重要活動自然不能缺席。
拜天公信眾不分年齡身分，一群角色扮演者（Cosplayer）穿著角色專屬服裝與造型，擠在人群中持香敬拜，顯得特別突出，吸引不少人關注，還有人要求合影；廟口處樓梯兩旁站著成列乞討者，有人扮成濟公，有人扮成土地公，年節期間，不少路過民眾都會隨手捐濟，讓辛苦的社會底層者可以過個好年。
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