大部分人的臉上，多少都有長痣，有的是能給自己帶來福氣的招財痣，而有的卻是影響感情、引來不幸的是非痣。運勢命理網站「知命命理」分析，如果山根、夫妻宮、眉毛上面、眼皮有痣，將不利於夫妻婚姻幸福，婚前應謹慎考慮，建議在身心成熟後再結婚，晚婚將能降低痣相的影響。

▍1.山根有痣

由於山根位於面部中線，若此處長有惡痣的話，則對各方面的影響都偏不利。山根有痣的人，比較不重感情，六親緣淺，處理人際關係的能力也不強，這類人自身的感情情況會比較不穩定，婚姻也易遭受挫折，若能晚婚，則能緩解命中的不利影響。

▍2.夫妻宮有痣

夫妻宮位於眼尾的太陽穴位置，又稱「姦門」，代表著早年的感情運勢，即自己與配偶關係的緣分深淺情況。夫妻宮有痣的人，一般婚姻會多有不滿，他們與配偶相處的過程，經常是爭吵大於和睦，這類人婚後在事業上的發展也比較坎坷。若想降低這處痣對感情的影響，平時就最好用頭髮來遮一遮，晚婚同樣也適用於這類人。

▍3.眉毛上面有痣

在面相學中，眉中痣被稱作「草裡藏珠」，有這種痣相的人一般頭腦聰明，志向遠大，財運和運勢都能順風順水。但倘若痣長在眉毛的外面，尤其是上面的話，則為漏財痣，這類人必定會因為錢財而招小人惦記。

而眉毛上面有痣，不僅代表錢財外洩，還意味著此人在婚姻上也多有不利，婚前難找對象，婚後難保幸福。因此，有這類痣相的人平日要低調些，以免招來小人嫉妒，為自己的生活惹上不必要的麻煩。

▍4.眼皮有痣

眼皮的位置也叫做田宅宮，一般來說，上眼瞼平滿豐盈的人，說明其祖上家境殷實，可得祖上蔭福。但如果這個部位有痣，或者有其他疤痕的話，就會難以順利繼承家中財產，家中是非會比較多。如果是女性的田宅宮有明顯瑕疵，則代表這類人戀愛不順，婚姻也難以幸福美滿。

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