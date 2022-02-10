退撫基金9日公布去（110）年運用收益數為795.03億元，年收益率為11.85％。考試院今（10）日召開會議，銓敘部以「公務人員退休撫卹基金110年財務運用情形」為題進行業務報告時指出，去年績效表現創近年新高，近3年、5年、10年平均收益率均高於預定收益率。

銓敘部報告指出，去年第四季Omicron新變異病毒來勢洶洶，且美國聯準會釋出偏鷹派訊息，致金融市場波動加劇，惟後續市場正面看待疫情及美國聯準會貨幣政策轉變，股市重回多頭走勢。截至去年底整體基金收益數為795.03億元，年收益率為11.85％，績效表現創近年新高，其中自行經營之收益數為304.17億元，年收益率為8.68％；委託經營之收益數為490.86億元，年收益率為15.33％。

另以去年12月31日為基準日，近3年、5年、10年之加權平均收益率分別為10.38％、7.55％、6.13％，均高於預定收益率，績效表現穩健良好。

公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，全球在歷經去年的快速反彈後，經濟將面臨後疫情時期新的挑戰，諸如國際通膨壓力高漲、主要央行貨幣政策正常化、地緣政治緊張局勢，以及中國經濟成長可能放緩等。未來將關注疫情及金融情勢變化，適時調整投資組合，以強化防禦能力。

考試院長黃榮村表示，通膨較預期為久、供應鏈瓶頸及新冠肺炎疫情皆持續，都將影響全球經濟增長，特別是美國聯準會開始升息的時間早於預期，將帶來額外的風險。基金管理會應密切關注各項不確定因素，並妥為規劃因應，積極維護基金參加人員權益。