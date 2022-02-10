在台用戶數突破千萬的LINE Pay，已是國內許多民眾支付首選，為提供更順暢完善的支付服務，宣布將於15日推出全新獨立LINE Pay App，以全新面貌打造更符合台灣用戶與商戶使用需求的行動支付，實現更聰明便利的支付生活。

LINE Pay自2015年進入台灣市場後，持續努力提供用戶更順暢的付款流程，並於2019年推出現行的LINE Pay App（以下稱「舊版App」），讓用戶達到一鍵開啟App即可付款。然而，隨著用戶突破千萬、交易量持續創新高，該App功能已無法滿足廣大用戶的各項需求，因此開發推出更符合台灣用戶與商戶使用需求的新版LINE Pay App。

LINE Pay解釋，過去台灣與日本的服務型態相似，考量營運效率，決定台灣LINE Pay與日本LINE Pay使用共享版本App(即前述舊版App)，隨著台灣用戶大幅成長、商戶越趨多樣化，台灣與日本的服務架構也日漸不同，若繼續維持使用舊版App，不僅營運與開發效率下降，同時也難以提供滿足台灣用戶需求的客製化服務。

LINE Pay董事長丁雄注表示，為提供更符合台灣用戶使用習慣與需求的LINE Pay App，決定即使要花很長的時間開發，也要推出專屬於台灣用戶的App，讓用戶享受更在地化、更快、更順暢的支付體驗，同時也能針對用戶與商戶擴大提供過去支付環境中未能提供的行銷工具。

由於為營運舊版App，LINE Pay需要投入大量資源，在此情況下便只能投入少部分資源開發新版LINE Pay App，因此LINE Pay花了一年多的時間完成開發，新版LINE Pay App即將於2月15日正式登場。LINE Pay將會發送可快速下載新版LINE Pay App連結的通知給已在使用舊版App的用戶，LINE Pay用戶只要下載並完成帳號驗證後即可開始使用，無需再重新綁定卡片。配合新版本上線，舊版App將於今年4月底終止服務。

新版LINE Pay App持續優化消費者體驗，以全新面貌提供用戶更直覺順手的付款介面，享受一鍵開啟快速付款的同時，更整合LINE Pay優惠活動、合作通路、生活金融等全方位服務，用戶透過全新獨立LINE Pay App即可掌握所有優惠好康，功能更全面。

新版LINE Pay App一項重大變動為未提供一卡通MONEY電子支付服務。對此，LINE Pay說明，著手開發新版LINE Pay App時，尚未有去年11月啟用的LINE Pay綁卡服務與一卡通MONEY分別驗證登入機制的計劃，直到開發後期，遇到LINE App內的LINE Pay為確保服務穩定性而導入分別驗證機制，面臨需做出艱難決定的一刻。

因已進入開發後期的新版LINE Pay App若再導入分別驗證機制以提供一卡通MONEY，需投入更多的開發資源與時間，但由於多數用戶是透過LINE App內的LINE Pay使用一卡通MONEY，而非透過LINE Pay App，因此LINE Pay在取其平衡、並加速新版LINE Pay App上線以提供更便利支付體驗的前提下，未能納入一卡通MONEY服務。

對此，LINE Pay將會通知用戶可透過LINE App內的LINE Pay繼續使用一卡通MONEY。日後，LINE Pay也將會持續傾聽用戶需求來調整相關服務。

為鼓勵用戶感受全新LINE Pay App，於新版App釋出後至3月13日止，凡下載登入成功即享有50元優惠券，回饋並感謝LINE Pay千萬用戶長期以來的支持與喜愛。

新版LINE Pay App上線時程如下，LINE Pay也將持續提供用戶更完善的行動支付。

2月14日起：App store、Google Play將停止下載舊版App

2月15日起：全新LINE Pay App正式釋出

5月1日起：舊版LINE Pay App將不再提供服務，用戶可透過全新LINE Pay App使用更好的支付服務