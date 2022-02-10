伴隨PE報價反彈，PVC、EVA行情止跌走堅支撐，台聚集團1月營收持穩推進。其中，華夏（1305）1月營收18.9億元，月增41.15％，年成長17.87％，表現領先；其次為台聚 （1304）1月營收61.01億元，月增5.4％，年成長14.74％。

此外，亞聚（1308）1月營收7.59億元，月減17.23％，但較去年同期成長16.21％。台達化（1309）受制ABS、PS表現相對趨緩，1月營收14.8億元，月減5.12％，年增1.64％。

中國2021年整體發電裝機容量呈現增長局面，截至12月底，全國發電裝機容量約23.8億千瓦，較2020年增長7.9％。其中，太陽能發電裝機容量約3.1億千瓦，增長20.9％，表現最佳；其次為風力發電裝機容量約3.3億千瓦，增長16.6％；水力發電裝機容量約3.9億千瓦，增長5.6％。

PVC大陸80％產能為電石法，將逐步淘汰，有利於產品供需維持緊俏；EVA產品在大陸則40％產能屬煤化工製程，加上太陽能仍是政策輔導的主力趨勢下，有助長期供需穩健。

台聚、亞聚EVA/LDPE年產各15萬噸。參與的古雷石化布局，年產35萬噸PP已投產，80萬噸乙烯2021年第四季接棒，年產30萬噸EVA預計2022年底投產，有助集團完成垂直整合布局。

此外，中美印力推基礎建設政策也有助PVC中長期利多發展。市場預估2021年PVC全年需求成長7~10％，2022年需求成長應可持續，有利台塑、華夏、聯成PVC營運走堅。