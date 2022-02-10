丹佐華盛頓憑藉《馬克白》6度叩關奧斯卡影帝。（Apple TV＋提供）

好萊塢巨星威爾史密斯（Will Smith）以傳記電影《王者理查》，睽違15年第3度叩關奧斯卡影帝，該片也入圍包括最佳影片等6項大獎提名，他第一時間接受《紐約時報》電話訪問，開心地說：「這次真的很不一樣，提名個人獎是一回事，但整個劇組受到肯定又是另一回事。這部片本來可能只是一個很小的故事，但觀眾卻認可其普世的美好和信念的力量，這實在太振奮人心、歡欣鼓舞了。」

威爾史密斯前2次入圍，分別靠著詮釋《威爾史密斯之叱吒風雲》中的拳王阿里，以及《當幸福來敲門》中苦盡甘來的華爾街富豪克里斯賈納，展現超凡演技，宛如傳記片專業戶。這次在片中飾演培育出網球傳奇姊妹檔「大小威廉絲」的教練父親理查，被一致看好是奪獎熱門人選，他也透露該片的叫好叫座，幫助他克服了演藝生涯以來心中的擔憂，他說：「我其實在心裡偷偷想，我大概不會再拍出比《當幸福來敲門》更棒的片了，我從來沒說出來過。但就當我這麼認為的時候，我遇見了《王者理查》。」該片將在3月5日於CATCHPLAY＋上架。

對於又再度與丹佐華盛頓（Denzel Washington）角逐小金人，威爾史密斯也自曝入圍趣事：「我過去2次入圍，都只有輸給黑人演員。第1次是丹佐華盛頓，第2次是佛瑞斯惠特克（Forest Whitaker）。我在跟老婆潔達討論奧斯卡要多元包容的話題時，才恍然大悟『我只輸給黑人演員過』！」不僅完全不在意講出來一語成讖，甚至真心為對手感到驕傲，「我聽說丹佐連同這次入圍成為史上最多提名的黑人演員，我一定要大書特書」。丹佐華盛頓對於這次憑藉《馬克白》6度入圍奧斯卡最佳男主角，僅簡短回覆「《馬克白》是我演藝生涯中最棒的演出經驗之一」，該片去年聖誕節在美國有限上映後，便在今年1月中直接上線Apple TV＋上線，他也期盼這部電影的入圍能讓更多觀眾享受不同的觀影體驗。