導管式膽管內視鏡系統，搭配親水性電擊碎石術，擊碎卡在膽囊管的結石。（張妍溱攝）

賴姓男子2年前因膽結石，經外科手術切除膽囊，竟還有1顆約近1公分小結石卡在總膽管末端。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

60歲賴姓男子，2年前因膽結石，經外科手術切除膽囊，近來卻因感覺肚子悶悶地、食慾不佳送醫檢查發現，竟還有1顆約近1公分小結石卡在總膽管末端，造成膽管阻塞，細菌感染而引發膽管炎，醫院採新式的導管內視鏡，從患者喉嚨進入，成功取出結石。

賴先生表示，2年前因膽結石經常痛到受不了，因此接受膽囊切除手術，原本想說應該一勞永逸，不會再受結石困擾，但最近出現肚子悶、隱隱作痛且發燒，檢查後發現是1顆結石，阻塞膽管，經醫師建議接受自費的導管式膽管內視鏡取石。

台中榮總胃腸肝膽科醫師蔡炘儒說，結石卡在總膽管末端，造成膽汁鬱積及上游膽管擴張，隨細菌感染而引發膽管炎，以導管式膽管內視鏡系統，搭配親水性電擊碎石術，擊碎卡在膽囊管的結石，以內視鏡取石網移除碎石。

蔡炘儒指出，新發展的導管式膽管內視鏡系統，讓醫師在執行ERCP時，可操作1支更細的內視鏡進入膽管，直接目視觀察膽管的構造及結石的狀況，可搭配親水性電擊碎石術或雷射碎石術，可擊碎巨大堅硬的結石，讓以往困難處理的膽管結石病患，免除外科手術的風險。

蔡炘儒呼籲，經膽囊切除手術患者，應定期追蹤檢查，避免因結石併發細菌感染，導致膽管炎，出現皮膚及眼睛鞏膜變黃、茶色尿等黃疸表徵，或發燒、畏寒及上腹疼痛等，若延遲就醫，嚴重可能引發敗血症。