女星陳子玄臉蛋甜美氣質清新，憑著自然真摯的實力派演技，在八點檔本土劇《天之驕女》中飾演「張子婷」一角，與「明杰」的配對深受觀眾喜愛。陳子玄常透過社群媒體分享生活，昨(9)日她曬出一張身穿清涼細肩帶背心的美照，除露出大片白皙皮膚外，還透露自己準備了新年和31歲生日禮物給自己，詢問大家是否有發現特別的「亮點」？謎底揭穿後網友紛讚：「果然是亮點」。

陳子玄昨(9)日在IG曬出一張美照，畫面中她頂著一頭左分直順長髮，身穿藍紅白條紋細肩帶短版小背心，右手輕靠下巴對著鏡頭燦笑，好顏值好身材電暈大票網友，她在文中寫道：「亮點在哪裡呢？送給自己的新年禮物&31歲的生日禮物」，好友華千涵留言「我知道」，引來陳子玄回覆「謝謝你跟郁庭家慶陪我完成願望」，表示這份「禮物」當下是由《天之驕女》夥伴，賴郁庭、李家慶以及華千涵陪伴她所完成。

接著開始有不少網友留言猜測陳子玄所說的亮點，應該就是照片下方，她特別露出的閃亮肚臍環，紛紛寫下「仙女的肚臍環」、「肚臍環是嗎！生日快樂，越來越漂亮」，當然還有不少人誇讚陳子玄「整身都是亮點」，讓她害羞回應「你很會」。她說：「大家都猜對囉！是肚臍環。從念書時期就一直很想做的事情，終於在去年底完成了。謝謝我的好朋友千涵、家慶、郁庭陪我實現願望：肚臍環解鎖」。

陳子玄離婚後的感情世界備受外界關注，她曾在恢復單身半年後，在社群平台吐露現階段的感情觀：「『勉強沒幸福』，這五個字適用於任何一段人際關係。目前的自己，或許正是最好的狀態。」似乎已看開和陳建隆的4年婚姻；過去她受訪時也表示，和陳建隆的關係就像家人，稱呼對方為「孩子的爸」，被問到有沒有破鏡重圓的可能？她回：「順其自然吧」，沒有把話說死，留下想像空間。