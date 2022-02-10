農曆年後因疫情延宕婚禮的新人們陸續重啟規劃，帶動婚禮市場明顯回溫，台北喜來登看好2022年婚宴市場推出全新企劃，攜手全台最大婚禮資訊平台「新娘物語」旗下的成家婚禮顧問團隊聯手搶婚，從新人下訂到成婚所有大小細節由專業婚企團隊一手包辦，凡預訂2022年婚宴專案每桌16900元起，達指定桌數門檻，免費贈送市價6萬8000元的一對一專屬企劃服務，服務內容包含婚禮流程規劃、推薦喜餅、婚紗及專業結婚禮俗解惑等，由資深團隊替新人省去來回奔波比價的時間，以更輕鬆優雅姿態迎接完美婚禮。

台北喜來登攜手有上千家優質婚禮廠商資訊，以及上萬筆新人評價推薦的「新娘物語」網路平台旗下成家婚顧團隊，推出三款獨家婚宴專案，預訂達十桌起免費享有價值6萬8千元的專屬婚禮顧問服務外，今年更下修門檻下訂達十桌即贈客房住宿，合計總贈送價值近9萬元，婚禮回饋刷新上限，近總價3成，另贈優雅花藝佈置、席間果汁暢飲及每桌精選紅酒乙瓶，用心回饋圓滿完成新人一生一次的夢幻體驗。

新人在面對排山倒海而來的婚禮瑣事時，時常不知從何下手，此時婚禮顧問便能依照新人需求打造量身服務，幫助聚焦婚禮籌備諮詢與規劃，將夢想一步步轉化實現。隨著時下自主婚禮意識崛起，客製化婚禮項目更加多元，台北喜來登與新娘物語旗下的「成家婚禮顧問團隊」合作，主打三大面向的「一站式婚禮服務」，透過真實顧客評價與專業婚顧建議，幫助新人解決婚禮大小事。

成家婚禮顧問團隊提供的三大面向「一站式婚禮服務」從「廠商整合」開始，前期的婚宴場地、花藝佈置、婚紗及戒指挑選、喜帖印製等資訊五花八門，新人只須對單一窗口，將多方比價、評估預算及監督廠商的麻煩任務全權交付團隊處理。二是協助「流程規劃」，婚禮現場每個步驟環環相扣，如何妥善安排每個細節常是新人的頭痛課題，有了婚禮顧問不但可以協助規劃婚宴流程、安排活動、菜色，更可以統整婚禮整體視覺、禮俗諮詢等，讓婚禮流程更趨完美流暢。最後也最重要的「現場執行」，從儀式引導、廠商聯繫到時間管控，以及安撫新人緊張的情緒，讓新人無後顧之憂地自在完成人生大事。