連鎖健身事業柏文（8462）1月營收3.01億元，月減2.59％，年減2.16％，其中「健身及娛樂服務收入」1.74億元，月減2.37％，年減7.09％，「運動保健服務收入」1.15億元，月減6.17％，年增5.15％，「入會費（含手續費）收入」0.09億元，月增61.47％，年增4.87％。

因新冠病毒變異株Omicron疫情擴大及月底春節連假開始的雙重影響，柏文1月「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」分別較上月略減2.37％及6.17％。

展望後市，柏文今年全年計劃於全台至少再拓展八處「健身工廠」新據點，除預售中的台中市福科廠及即將展開預售的新北市龍安廠之外，尚有新北市蘆洲廠及林口廠積極籌設中，「健身工廠」於新北市的布局更形完整，可提供更多新北市民安全、優質的健身服務，幫助民眾透過規律的運動提升個人免疫力，抵禦新冠病毒的入侵。柏文今年上半年度四家新設廠館將陸續投入營運，可望為集團提供新成長動能。