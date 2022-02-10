不少人的求職路上，可能都想過考公職這個選項，但有網友分享自己當書記官的經歷，坦言當初看中該職位錄取率高，考上分發後開始每天加班，讓他直呼「生不如死」，特地發文奉勸要考公職的人，千萬別當書記官。

原PO在Dcard以「勸世文 千萬不要來當書記官」為題發文，列出自己擔任書記官的一路辛酸，原本法律系畢業的他工作多年後，嚮往一份穩定的工作，因此想找個「錄取率高」的公職，僥倖考上書記官後卻是惡夢的開始。

原PO表示，考上後被分發到很衝的檢察官，每天生不如死，專案開庭一堆，一個禮拜上班五天運氣好一點三天都專案，然後工作除了開庭外，就是無止境的整卷跟做書類，永遠都有整不完的卷，一個做完檢察官又拿厚厚一疊給你，永遠都有做不完的書類，每天加班一樣沒有做完的一天

原PO坦言出社會快十年，做過不少大大小小的工作，「就這個錢最少工作最多，加班還有二十小時的上限，超過就是做功德送給國家」，唯一好聽一點是警察為了請票，書座來書座去，最後只是要你幫他開票，「叫你書座的警察薪水大概都高你一倍，真是諷刺」。

原PO也指出，就算是院方書記官也不好過，看過太多追音（輸入法）不及格早上七點被叫去資訊室練習的，每年開缺人數都是第一名，比監所開的缺還多，永遠都缺新鮮的肝，「奉勸法律系考公職至少考法警，不要考什麼書記官，最好直接拼律師，蹲個三五年海闊天空」。

這篇勸世文引起許多網友共鳴，「血淚文給推，但每年還是一堆人傻傻的被補習班騙，進去才知道後悔，想逃但又捨不得這個鐵飯碗」、「在考書記官前要先看FB靠北書記官，我就是沒先看現在才在靠北書記官」、「哭啊，今年考上了，也知道將來會忙到昏天暗地，但我沒有勇氣不去報到」、「法律沒牌可以去銀行當法務人員阿，錢比高考多」。