2022九合一大選將在年底登場，誰是國民黨高雄市長最強人選？前民進黨立委郭正亮分析認為，國民黨若要和無黨籍立委高金素梅合作，首先要解決的就是她「正當性」的問題。去年一份媒體民調，前高雄副市長李四川、台北市長柯文哲、孫文學校校長張亞中，都輸現任市長陳其邁20%以上，高金素梅要選並不容易。
郭正亮9日在《中天新聞》政論節目《正常發揮》指出，談及高雄市長選戰藍營人選一事，他個人認為，羅智強選桃園有一定的困難，因為國民黨在桃園，目前在地有實力角逐的包括立委魯明哲、萬美玲、議長邱奕勝等人，在桃園並非沒有人選，除非在地的戰將都沒有意願，才可能讓羅智強出戰。
郭正亮續指，從一份媒體民調來看(去年11月底所做)，前高雄副市長李四川、台北市長柯文哲、孫文學校校長張亞中都輸現任市長陳其邁20%以上，陳其邁都超過5成支持度，和陳其邁差距最小的人士50：31，但當時並沒有做高金素梅的民調，將來如果高金素梅的支持度都比這3人都高，那她就有資格選，若真有打算推她選，那她要先處理「正當性」的問題。
節目主持人丹申廣表示，高金素梅的確是不錯的人選，她的形象能夠吸引更多人。
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