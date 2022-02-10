嵌入式開發工具供應商Ashling和晶心科（6533）共同宣布Ashling RiscFree整合開發工具鏈將擴大支持晶心全系列RISC-V CPU IP，包括針對性能優化的AndeStar V5 Performance ISA擴展和針對代碼大小縮減的CoDense ISA擴展。

「Ashling RiscFree具備以單一解決方案支持各種核心的工具集，提供晶心的RISC-V CPU客戶於異構、多核心除錯的強大功能，開啟單一個RiscFree整合開發環境即可以針對任意數量的異構或是同構核心進行除錯。」Ashling董事總經理Hugh O’Keeffe表示。

「我們很高興Ashling RiscFree支援晶心RISC-V CPU核心，為晶心客戶提供額外的選擇，特別是採用AndesCore V5 RISC-V處理器設計異構SoC的客戶，能因此實現更高性能並減少代碼大小。」晶心科技總經理暨技術長蘇泓萌博士表示。

據了解，Ashling創立於1982年，為嵌入式開發工具和服務供應商，於愛爾蘭利默里克和印度清奈設有設計中心，歐洲、亞太、中東及美洲地區則設有銷售及技術支援中心。

Ashling提供嵌入式系統工程師各種開發工具，包含支援多種MCU、SoC和基於FPGA設計的高速除錯及追蹤探針。Ashling更是第一家推出支援RISC-V核心及其他核心的異構除錯工具的公司。