GIS-KY 1月營收銳減六成 19:422022/02/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到缺料及淡季效應影響，GIS-KY（6456）公告1月合併營收約58.9億元，月減60.8％、年減27.35％，寫下近兩年來的單月低點。 業成公布2022年1月份自結合併營收為58.90億元，較前一月份銳減60.82％，相比去年同期也減少了27.35％。業成表示，大陸最後一周放假，工作天數較少，另一方面也還是受到IC缺料的影響，此外部分客戶提前在12月拉貨，因此基期墊高，所以1月營收下滑的幅度較大。 健鼎元月營收創歷史新高 美吉吉1月營收創同期歷史新高 #GIS-KY #銳減 #缺料 #業成 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》世豐出貨暢旺 1月營收繳同期高 14:492022/02/10 財經 年節外籍移工匯款需求增 統振1月營收14個月新高 17:412022/02/10 財經 新藥納健保帶動 懷特1月營收年成長45％ 10:492022/02/10 財經 業績報喜 美吾華1月營收年成長21.6％ 11:182022/02/10 財經 嘉威生活1月營收10.10億、年增逾七成 單月新高 19:212022/02/10 財經 出貨力道暢旺 世豐1月營收達2.49億元 17:322022/02/10 財經 《類股》精誠1月營收年減1成 緯軟為歷史次高 07:442022/02/10 財經 《其他電子》鴻海Q1持穩去年同期 缺料態勢估H2明朗 13:072022/02/10 財經 部份零組件供貨吃緊 大田1月營收低於預期 17:042022/02/10 財經 連鎖家具詩肯1月營收達3.45億 創單月新高 18:412022/02/10 財經 TPK 1月營收月減14.9％ 15:302022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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