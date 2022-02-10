受到缺料及淡季效應影響，GIS-KY（6456）公告1月合併營收約58.9億元，月減60.8％、年減27.35％，寫下近兩年來的單月低點。

業成公布2022年1月份自結合併營收為58.90億元，較前一月份銳減60.82％，相比去年同期也減少了27.35％。業成表示，大陸最後一周放假，工作天數較少，另一方面也還是受到IC缺料的影響，此外部分客戶提前在12月拉貨，因此基期墊高，所以1月營收下滑的幅度較大。