一位70歲老婦因左鎖骨下動脈血管阻塞、左椎動脈阻塞、前循環的右內頸動脈狹窄，一轉頭就頭暈昏倒，經診斷後發現是「弓箭手症候群」作祟。（高市民生醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

一位70歲老婦15年前罹患鼻咽癌、接受化療與頭頸部電療，8年前左手臂開始酸麻、無法用力，去年起數度頭暈昏倒，經診斷後發現是「弓箭手症候群」作祟。所幸在服用抗血小板藥物並裝置內頸動脈支架後，徹底改善病灶。

民生醫院神經內科主任曾靜娟表示，「弓箭手症候群」是一種危險的頭暈，如同發生在弓箭手拉弓瞄準要轉頭的時候的姿勢，又稱為轉頭性椎動脈症候群。老婦兩手血壓相差很大，平均收縮壓相差30mmHg，經磁振造影檢查後，發現左鎖骨下動脈血管阻塞、左椎動脈阻塞，另外還有前循環的右內頸動脈狹窄等三個病灶，導致往左、左上看的時候昏厥。

曾靜娟判斷老婦罹患的是「脊椎腦底動脈循環不全（vertebrobasilar insufficiency）」，推測可能是以前頭頸部接受電療的後遺症，另安排穿顱彩色動脈超音波檢查。曾靜娟發現，老婦頭往左轉時，右側椎動脈血流速變慢，腦部後循環系統又因左側椎動脈阻塞，導致轉頭向左時、因角度問題造成右椎動脈血流供應不足，使整個後循環缺血，造成老婦一再昏倒。

曾靜娟建議，內頸動脈狹窄可使用兩種抗血小板藥物，或裝置內頸動脈支架，改善其中樞性眩暈的症狀。建議民眾若有反覆頭暈症狀，可就醫詳細檢查，莫輕忽頭暈潛藏的危險性。