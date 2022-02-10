日前韓網出現一則爆料文，一名才新婚3個月的人妻，控訴自己的老公出軌，而小三身分竟然是女明星，她更直接點名對方是「（19）88年生，3人女團出身」，引起熱議。

5日韓網Nate Pann出現一則以「老公和藝人外遇，還揚言墮胎」為題的爆料文，爆料的人妻提到，自己才新婚3個月，就發現自己老公搞外遇，而女方還是藝人且已懷孕。

爆料者也直接點名這名藝人身分，「是1988年生，3人女團出身」，並透露兩人在她結婚前就已經交往1年了，不過老公跟她說，已經和對方斷乾淨，「也說不知道那孩子是不是自己的。」

但這名女星主張孩子的確就是她老公的，且打算要墮胎，但是要付給她墮胎費，如果不付的話，她就會生下來後要求養育費用，爆料者表示需要思考一下就斷聯對方。

沒想到10天後老公出現稱小三已墮胎，但人妻已決定離婚，老公卻要求她幫忙解決他欠下的債務跟罰金後，才要離婚。目前爆料文已刪除，但爆料者表示已爆料給南韓狗仔媒體《Dispatch》，而網友也紛紛猜測文中女星的真實身分。