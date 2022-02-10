經濟部王美花部長今日（10）下午再找烘培、餐飲、賣場通路、上游供應業者28家，共商穩定物價。經濟部承諾，黃小玉(黃豆、小麥、玉米)重要民生物資資進口有缺船者，將協調國籍航商協助運送。至於衛生紙大廠即將漲價，與會的家樂福、大潤發等量販賣場業者承諾，因庫存暫時充足，暫時不會馬上反應調價，且部分品牌衛生紙會繼續放在平價專區中，提供優惠促銷。

今天入部參加的業者有上游供應商、台灣連鎖暨加盟協會、糕餅全國聯合會、糖菓餅乾麵食公會，以及各大賣場業者等。王美花會上表示，希望從源頭減輕業者成本負擔，與業者共同穩定物價。

與會餐飲業者反映，調漲餐點價格會影響消費意願，只要上游供應商不再調漲原物料，業者願意配合政府穩定物價政策，不調漲售價。但上游供應商業者說，雖樂見政府主動調降關稅、營業稅及貨物稅，惟原料供應商成本結構複雜，對價格調漲幅度會慎審研議，在能力範圍內儘量緩漲。

對於民眾關切的衛生紙宣告漲價議題，今與會的美廉社、家樂福、大潤發、全聯、愛買及楓康等通路賣場在會中有表示，因衛生紙庫存尚多、架上貨品充足，短期內不會馬上反映。且會把其他品牌衛生紙放到去年的平價抗漲專區中，推出促銷、優惠方案。

而為了解決黃小玉等上游原料進口缺船問題，王美花表示，如對國家重要民生物資有運送需求廠商，可向經濟部國際貿易局提出需求，將請交通部透過「國際海運運輸平穩工作小組」，協調國籍航商協助運送。