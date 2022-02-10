2022年選戰倒數，民眾黨新北市第6選區（中和）議員擬參選人林致兵遭踢爆有酒駕前科，林致兵今（10日）在臉書宣布退選，他表示，因個人爭議造成民眾黨同志在網路上遭受各種抹黑、謾罵與批評，感到愧疚與不捨，決定退出選戰，讓選戰回歸理性討論。

「謝謝你謝謝妳，還有謝謝民眾黨，謝謝黨主席柯文哲。」林致兵透過臉書表示，本身長期經營餐飲連鎖事業，去年疫情雪崩式重擊台灣各行各業，宣布三級緊戒禁內用，就算有米其林光環，國外餐飲品牌黯然退場，小吃店更是「凍袂條」，關門倒閉。

這陣子和不少餐飲經營者一起咬牙苦撐，深知面對這波疫情，政府能夠給予的幫助可以更多，所以2個多月前，正式成為民眾黨中和選區擬參選人，而參選初衷，是希望能夠帶領台灣加盟業齊心拚經濟，帶動庶民生活品質。

林致兵提到，決定退出選戰，讓選戰回歸理性討論，黨內有心參選的優秀人才也能盡情揮灑，燃燒為民服務的熱情，政治的學分，暫時死當，回家重修。未來，一樣抱著敢衝敢拚的創業精神，在回饋社會的路上永不缺席，感謝大家，隨時再相會。

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