全體演員在台上又唱又跳，舞蹈整齊有力。（粘耿豪提供）

百老匯音樂劇《貓》10日進行總彩排，為晚間台灣的首演場做最後準備，同時揭開此次36場全台巡演的序幕。製作人Gareth Williams表示，這次有不少年輕新血加入，不管是體能、歌唱方面都相當優秀，演員們從解除隔離後，天天都緊鑼密鼓地排練，1天最多能練到12小時以上，就是要帶給台灣觀眾最驚豔的演出。

首先帶來開場曲〈傑利可之歌〉，是《貓》中相當經典的曲目，全體演員在台上又唱又跳，不但舞蹈整齊有力，歌聲也相當穩定，展現排練成果，接著是〈搖滾貓：羅騰塔格〉的表演，由魅力無法擋的搖滾貓演唱，以浮誇的裝扮、迷人的高亢嗓音及隨興卻又帥氣的個性征服全場。導演Dane Quixall也透露，還有更多經典曲目與多元舞蹈風格，觀眾進場一定能感受這永垂不朽的經典劇作。

至於台灣的食物是否還合胃口，導演Dane Quixall表示，演員們對體態要求很嚴格，之前意外從外送平台上發現台灣有各種健康餐盒，從超商也能買到沙拉、烤地瓜或雞胸肉等健康食物，覺得相當方便，當然偶爾還是會想放縱一下，用外送叫些滷肉飯、小籠包等道地美食來品嘗，也都給予台灣美食高度的讚賞。《貓》10日起，將在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮共演出36場次，購票請洽寬宏售票。