國票金控公布1月份自結稅後淨利1.78億元，每股稅後盈餘（EPS）0.06元，至1月底的每股淨值12.83元。

國票金主要子公司國際票券稅後淨利2.26億元、EPS為0.14元，國票證券稅後淨利0.76億元、EPS為0.09元，挹注母公司獲利。