國票金1月自結獲利1.78億元 20:032022/02/10 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國票金控公布1月份自結稅後淨利1.78億元，每股稅後盈餘（EPS）0.06元，至1月底的每股淨值12.83元。 國票金主要子公司國際票券稅後淨利2.26億元、EPS為0.14元，國票證券稅後淨利0.76億元、EPS為0.09元，挹注母公司獲利。 彰化銀行 1月合併稅前盈餘9.19億元 子公司獲利亮眼 元大金1月獲利17.10億元 #國票金 #EPS #稅後淨利 #自結獲利 #國票金控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 訂單滿手 緯創1月營收攀同期第三高 04:102022/02/10 產業．科技 裕融元月獲利創同期新高 23:022022/02/09 財經 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 15:592022/02/10 財經 《半導體》易華電1月營收持穩 Q2動能估回升 07:442022/02/10 財經 緯創軟體1月營收年增三成 創單月歷史次高 17:012022/02/09 財經 《半導體》精測上季、去年獲利登次高 擬配息13.6元 16:312022/02/09 財經 瑞昱去年大賺逾三個股本 04:102022/02/09 證券．權證 權證星光大道－義隆 筆電需求續旺 04:102022/02/09 證券．權證 鉅亨買基金三類投資 滾大紅包 04:102022/02/09 產業特刊 亞泰影像今日召開法說會 EPS5.87元創高 15:202022/02/10 財經 車市需求旺IKKA-KY去年獲利創新高 EPS估逾6元 18:572022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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