德國工業集團蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）10日公布10月到12月新會計年度首季息稅前獲利年增近400％至3.78億歐元，主要是全球經濟復甦讓鋼鐵價格走高，帶動獲利成長。

但外界擔心供應鏈瓶頸不利其營運，即使10日盤中股價因獲利大增而開高，隨後仍翻黑下跌3％報8.97歐元。