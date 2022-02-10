蒂森克虜伯首季度獲利暴增 股價仍下挫 20:032022/02/10 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國工業集團蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）10日公布10月到12月新會計年度首季息稅前獲利年增近400％至3.78億歐元，主要是全球經濟復甦讓鋼鐵價格走高，帶動獲利成長。 但外界擔心供應鏈瓶頸不利其營運，即使10日盤中股價因獲利大增而開高，隨後仍翻黑下跌3％報8.97歐元。 群益看台股 首季有三大變數 2022年首季 北台灣推案 挑戰3000億 #蒂森克虜伯 #首季 #度獲利 #股價仍 #德國工業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1月營收6.82億 光隆將迎史上最強首季 16:592022/02/10 財經 《國際經濟》日央行暗示 超寬鬆政策延續至明年首季 16:312022/02/10 財經 景氣趨冷 台商：首季營收減1／3 04:102021/12/28 產業財經 兆豐金 長期股價看好 04:102022/01/02 證券．權證 人行2022年貨幣信貸工作會議 首季發力取得「開門紅」 18:552022/01/24 財經 Omicron衝擊 美明年首季經濟成長估值看弱 22:192021/12/28 財經 RCEP 印尼首季將批准加入 04:102022/01/01 全球財經 《金融》人民幣首季有望續升 年中看回至6.5~7 10:342022/01/14 財經 物價年後蠢動 首季通膨壓力大 04:102022/01/30 財經要聞 雲品啟動尾牙外帶替代方案 台中蘭克斯特首季將開幕 10:102022/01/11 財經 《半導體》日月光Q1營收年增上看2成 今年營收續戰新高 17:562022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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