疫情仍未遠離民眾的生活，遠距離學習及工作已經變成我們生活的一部分，但正值年後轉職潮，據人力源網站調查，高達93.6%的上班族有考慮在農曆年後轉職，且帶職找工作的轉職者已超過15.8萬人，為同期主動應徵者的43.4%，占比皆為5年來的新高，想要在逆流下帶職轉職的話，更需要充實自己的技能，線上學習平台「學米XUEMI」就是其中一個好選擇，其將教育產業結合科技業特性，由專業職場業師帶領、AI科技追蹤學習成效、顧問團隊輔佐完課進度，搭配AI學習媒合工具，更能降低學習拖延症，讓目前學員均達完成93%高完課率。

學米XUEMI為成立不到2年的全方位學習平台，目前橫跨台灣、香港、馬來西亞、新加坡、印尼等地區，共累積超過5萬名會員，透過每年至少500堂新課程、百位以上業師在線教學，打造了首創的購買課程就像下載軟體一樣，學米共同創辦人Louis就表示，因18歲已以大學生身分，正式投身正職的科技行業，「因著了解學校所學與職場所用的差距，為了能夠更貼近現實地改善學用落差，所以平台上會特別提供豐富的職場技能課程與客製化學習服務，幫助不同階段的會員更清楚自己的職涯發展與創造未來直接就業環境。」

學米XUEMI主打客製化學程，上百堂客製化課程領域涵蓋五大資訊技能，均為現今最搶手的職業技能，包括平面設計、UI/UX、前端設計、前端工程與Python軟體開發，會依據每位會員的職場需求與精進目標。（學米提供）

學米XUEMI主打客製化學程，上百堂客製化課程領域涵蓋五大資訊技能，均為現今最搶手的職業技能，包括平面設計、UI/UX、前端設計、前端工程與Python軟體開發，會依據每位會員的職場需求與精進目標，平台上的導師均為專業職場業師帶領入學、專業顧問團隊輔佐進度，讓學員能充分了解職場所需要的技能，再透過AI學習成效追蹤技術，除了分析上課過程周期，更首創目標完成與課程互動性等多項關鍵指摽，像影片停頓次數、學習分鐘數、視覺化學習進度量表等，多面向去實時追蹤成效，因此學米達到比世界平均更高出18倍的高完課率，假如想趁機轉職，不妨以線上學習的方式去提升個人技能。