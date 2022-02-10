據《每日星報》報導，隨著塔利班掌握阿富汗政權，對毒品採取嚴厲措施，矢言消滅毒癮。大批癮君子被關押在醫院中集中勒戒，卻意外淪為集中營。有的人在送往醫院的路途上遭殺害，在醫院的人則面臨食物嚴重缺乏。餓得前胸貼後背的毒癮患者，甚至殺死病友，將對方腸子火烤吞吃。

大量販售毒品，導致阿富汗癮君子大幅成長。(圖/美聯社)

報導引述飢餓的毒癮者說法，數千名無家可歸的成癮者被帶到醫院內過著不人道的生活。雖然塔利班矢言消滅毒癮，卻讓醫院變得像一個集中營。院內環境非常惡劣，只有1000張病床的醫院，卻擠進3000人。

Thousands of starving #Afghan drug addicts are involuntarily locked inside #Taliban prison-like detox clinics



Some men reportedly ‘resorting to cannibalism'



Eating grass, cats & ‘human flesh’



‘They killed a man, took his intestines & ate them'#UNHCR https://t.co/Nwa9B8L5GZ — Afghanistan News Alerts (@AfghanNewsAlert) February 3, 2022

在這樣情況下，3個人睡一張床，戒斷者被迫吃草、吃貓，甚至是互相吞食以求生存。有些人在送來醫院前就遭到殺害，不少人飢餓難耐下最後一倒下去就死了，但官方卻說戒毒過程幾天不吃東西很正常。

塔利班矢言消滅毒癮，在街頭抓有毒癮的流浪漢進醫院勒戒。圖為1名睡著的人遭塔利班踹醒逮捕。(圖/美聯社)

1名癮君子表示，有的人偷抓貓，砍掉貓頭吃了貓，還有人殺人挖出腸子來吃。甚至，負責勒戒療程的醫生已經好幾個月沒拿到薪水，這種缺乏的困境也不知道何時會改變。

僅能容納1000張病床的地方卻擠進3000人，導致食物嚴重不足。(圖/美聯社)

勒戒者表示食物總是很稀少，過去還能拿到半條麵包，如今連半條麵包都沒了。雖然醫院人數已經爆滿，但是預計還有更多的勒戒者會送來。

食物不足下，不少戒斷者被迫吃草、吃貓，甚至殺害同伴吃其腸子。圖為營養不良而骨瘦如柴的戒斷者。(圖/美聯社)

諷刺的是，阿富汗就是全球最大的鴉片與海洛因生產國，毒品利潤與出口收益就是塔利班的主要收入來源。聯合國官員評估，光2018到2019年之間，塔利班就從毒品交易獲利超過4億美元。

毒品的猖獗讓數百萬人淪為癮君子；但隨著塔利班接掌政權，開始承諾要協助癮君子戒毒。然而，對於戒斷者的指控，塔利班禁毒辦公室的負責人艾哈麥迪則駁斥，「這些人病了，不知道她們在說甚麼」。