台中火力發電廠第二期煤倉基樁工程，遭檢舉分包商浮報水泥數量恐影響品質，台電去年10月下令停工調查，並交由第三方公正單位台灣營建研究院進行調查。現報告出爐，顯示基樁承載力均符合設計需求，台電宣布，予以恢復施工。但承攬商提供水泥漿固定液品質未達圖說標準，公司已提出4700萬元求償，並懲處監造疏失人員。

台電說明，第三方公正單位針對煤倉工區基樁載重安全及水泥漿固定液品質進行抽驗檢測調查，首先在樁載重安全方面，經試驗結果均符合設計規範。其次在水泥漿固定液品質上，依規範隨機鑽心取樣抽驗22支，雖然其中有5支未達圖說標準，但經第三方公正單位鑑定承載力符合設計需求，所以判定安全無虞。

雖基樁載重試驗雖已確認達到安全標準，但台電表示，對於承攬商提供水泥漿固定液品質未達圖說標準部分，仍懲處監造疏失相關人員，並向承攬商依契約規定處置求償，包括水泥用量未達設計圖說總量、未落實品管違約、缺失扣點計罰、以及試驗費用等共計新台幣4700餘萬元，另要求承攬商延長基樁保固期限。

針對本次事件造成外界疑慮，台電表示深表歉意，會虛心檢討，將持續精進公共工程監造管理措施，如增加檢驗停留點、以即時監控系統輔助監造工作，並強化審查協力廠商機制，以杜絕不良協力廠商。