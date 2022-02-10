新莊區自立街公寓民宅火警，75歲蔡男受困5樓陽台鐵窗，無奈火勢過猛，消防員獲報後破門搶救，蔡男在窗邊已成焦屍，詳細起火原因仍待調查。（戴上容攝）

新莊區自立街公寓民宅火警，75歲蔡男受困5樓陽台鐵窗，無奈火勢過猛，消防員獲報後破門搶救，蔡男在窗邊已成焦屍，詳細起火原因仍待調查。（戴上容攝）

新莊自立街火警

新北市新莊區自立街公寓民宅5樓10日下午5時許傳出火警，現場火煙竄出，74歲蔡男受困5樓陽台鐵窗，剛倒完垃圾的妻子含淚不斷請求消防員救人，無奈火勢過猛，消防員獲報後破門入內搶救，蔡男逃生不及倒臥鐵窗邊成焦屍，詳細起火原因仍待調查。

據了解，蔡男一家6人，同住於自立街公寓4、5樓。二兒子前幾年因故去世，蔡男平時與未結婚的大兒子住在5樓頂加，妻子與媳婦、2孫女同住4樓，事發當下，兒子、媳婦、孫女外出，妻子為了倒垃圾短暫離家。

下午5點14分，5樓不斷冒出黑煙，下方洗車場最先發現濃煙報案，附近鄰居後續驚慌報案，獨自在5樓屋內的蔡男趕緊逃到陽台鐵窗邊呼救，無奈火勢過大，鐵窗也未有逃生開口，最後蔡男吸入濃煙倒臥鐵窗，不省人事。

警消獲報後，緊急派遣水箱車19台、水庫車2台、救護車6台、器材車3台、排煙車1台、雲梯車3台、指揮車4台，車輛39台、人員111人前往救援，僅花費20分鐘破門滅火，後續緊急將蔡男救出，無奈蔡男已成焦屍。

蔡男妻子、孫女等家屬得知悲訊，難過得不能自己，蔡男妻悲悽的說，只是出門倒垃圾，沒想到短短時間內就發生大火，丈夫離世，後續難以面對警方問話。

消防人員表示，燃燒面積30坪，全室採水泥隔間、部分木造裝潢，房內有許多書籍，火勢相當猛烈，全室燻黑難以辨別起火處，其中客廳燒毀狀況最為嚴重，詳細起火原因仍待調查。

消防局呼應，該案為舊式鐵窗，無逃生門設施，造成事發當下，無法迅速逃生及救援，呼籲民眾陽台鐵窗務必採用新式有逃生門相關措施。