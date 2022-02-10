職業圍棋女神黑嘉嘉現年27歲，她的台澳混血美貌令人驚為天人，曾被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，前(2020)年還曾客串演出電影《消失的情人節》，令跨領域粉絲同感驚艷。黑嘉嘉近日在社群分享一組照片，曬出她與美女姊姊「黑萱萱」的同框合照，兩大混血正妹親密無間合體亮相，完美詮釋黑嘉嘉所hashtag的「#不是愛情更勝愛情」。

黑嘉嘉近日在社群分享一組照片，是她與姊姊「黑萱萱」一同為時尚雜誌所拍攝，只見姊妹一同綁上高梳馬尾辮，黑嘉嘉穿黑色無袖長衫，額前是可愛的流線型瀏海；黑萱萱則穿白銀色鈕扣長衫，搭配作出左右參差感的齊頭瀏海，宛如兩個「中國娃娃」合體，畫面相當有質感。

另一組造型則較為「時尚雜誌限定」，姊妹倆同頂著齊頭瀏海長髮，略有張惠妹在《牽手》專輯中造型的感覺，兩人都穿著相似款式寬版西裝，黑嘉嘉穿桃紅色內搭黑，黑萱萱穿紫色內搭白，比嘉嘉略高的姊姊站在她身後，左手插口袋、右手俏皮遮住嘉嘉右眼；嘉嘉則右手叉腰、左手輕抓西裝領口，整體姿勢帶有一點「JoJo立」的味道，相當有時尚潮感，是很適合這對混血美女姊妹撐起的風格。

黑嘉嘉寫道：「謝謝妳，無論發生什麼事情都一直在我身邊支持我、鼓勵我」，顯然是對姊姊的真情告白，還有：「一家人不管離得多遠，都能用獨特的幽默與笑聲，讓對方恢復力量，成為彼此最強的後盾」，並在文末hashtag「#MoreThanLove #不是愛情更勝愛情」，滿滿親情放閃。

網友被電暈大讚：「好棒好閃的姊妹合照」、「完了，認不出來那個是黑嘉嘉了」、「我覺得這張有點JoJo」、「終於找到會幫姊姊化妝的彩妝師，姐姐明明就很美」、「我都要」、「我猜左邊的是白嘉嘉」、「這樣的感情真的會讓我很羨慕」、「彼此都是彼此的守護者！」、「姐妹花，美呆了」、「兩個都很酷！」、「姐妹情深」、「這一系列兩個人突然變得好像」、「這根本雙胞胎吧？」、「羨慕有姊姊QQ」，一天時間瞬破萬讚。