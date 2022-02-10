全台缺蛋刺激不少搶蛋潮，儘管年後包括超市、量販等通路每日進貨穩定，但仍有不少通路門市蛋架上擺火鍋湯底包，為免消費端搶蛋囤貨，超市龍頭全聯祭出「限購令」，每人最多可買2盒，而家樂福、愛買亦指出，限購依各店銷售狀況，由店長自行決定限購數量，原則上是1-2盒。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，在配送上已經加強頻率，幾乎每天每家都有新的蛋到店，但因價格實惠搶購狀況比較嚴重一點，呼籲大家不要囤貨、搶蛋，全聯每天都會安定供給，超市同時也發現熟食品，像是包裝茶葉蛋、水煮蛋銷售跟著成長2至3成，顯見消費者生蛋購買不到，轉買熟蛋，也鼓勵蛋白質補充除了雞蛋外，豆漿也是好選擇，待天候穩定相關產能就可恢復，且希望每家店每人最多2盒，不要囤積，畢竟擺久也不新鮮，讓大家都買得到蛋。

家樂福則指出，每日進貨穩定，限購是依據各店的銷售狀況，由各店店長自行決定，每次每人限購1到2盒；愛買量販同樣是每家店每次每人限購1到2盒，各門市可自行決定限購數量。