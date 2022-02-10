大陸本土晶圓代工龍頭企業中芯國際公布2021年第4季業績快報，財報顯示，2021年第4季度報告期內，合併營收102.6億元（人民幣，下同），年增53.8％；淨利34.15億元，年增172.7％；毛利率為32.7％，相比上年同期為21.5％。

從全年來看，中芯國際2021年度未經審計的營業收入為356.31億元，相比上年營業收入274.71億元成長29.7％；2021年度未經審計淨利潤為107.33億元，相比上年淨利潤43.32億元成長147.8。

中芯國際表示，去年第4季度業績增長主要由於銷售收入受晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變動共同影響而增加；以及投資聯營企業和金融資產的收益上升等。

以製程分類，2021年第4季度，中芯國際28奈米產品占比為18.6％，與第3季度的18.2％基本持平，但明顯高於2020年第4季度的5.0％；其他製程方面， 40／45奈米、55／65奈米產品占比分別為15.3％、26.8％。

以應用分類，2021年第4季度應用於智慧手機、智慧家居及消費電子的產品占晶圓收入比例分別為31.2％、12.7％和23.7％。

為了持續推進已有老廠擴建及3個新廠項目，中芯國際今年資本支出預計約為50億美元，產能增量預計高於去年。在港股公告中，中芯國際預估2022年第1季營收將較去年第4季增長15％至17％；毛利率介於36％至38％的範圍內。

據《證券時報》報導，中芯國際管理層表示，2021年是中芯發展歷程中極其不平凡的一年，全球範圍的缺芯潮和對本土、在地製造的旺盛需求給公司帶來難得的機遇，實體清單的限制又給公司的發展設置了眾多障礙。

展望未來，中芯國際管理層表示，2022年依然是挑戰與機遇並存，產能全線緊缺逐步轉入結構性緊缺，基於外部環境相對穩定的前提下，公司預計全年銷售收入增速會好於代工業平均值，毛利率高於公司2021年水準。