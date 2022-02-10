王姓男子10日上午11時提著汽油桶闖入台南市東區一家保險公司，直言要追討1500元醫療理賠金，客服人員感覺他情緒異常，直接報案，警方及時趕到，當場查扣汽油桶，將他帶回警局，平息一場虛驚。

41歲王男家住安南區，10日上午先到台南市立安南醫院看病，想起去年因氣喘陸續住院，向保險公司索討2萬元醫療理賠金，卻短少3000元，竟在和順加油站花50元買了一桶1.6公升汽油，打電話給東區一家保險公司，稱「要帶著汽油去討錢」。

保險公司原以為是惡作劇電話不以為意，不料王男真的提著汽油桶到場，客服人員驚覺他情緒異常，一面安撫他，一面報警，警方到場時，見汽油桶正放在王男腳邊，瓶蓋已打開，王男身上還查獲打火機。

王男被警方帶回警局時，警方聽聞他提著汽油向女客服員要「討回1500」，原本以為是1500萬元，追問之下才知道僅為1500元，直呼不敢相信。

王男則向警方表明領有身心障礙手冊，因10日突然產生幻聽「感應到要去保險公司討錢」所以依照感應指示而行。

警方擔心他再點汽油作案，查扣汽油桶，依照公共危險罪將他移送台南地檢署。