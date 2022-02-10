太魯閣號事故發生至今10個多月，由受難者家屬組成的團體「太魯閣的眼淚」，終於在今日下午與行政院長蘇貞昌碰面，雙方對談1個小時，家屬們提出4項訴求，呼籲政府要對台鐵提出有感的改革。家屬轉述，蘇未承諾對訴求全盤接受，但答應改變台鐵，自己也該為事故負起最高責任。

太魯閣號事故受難家屬特地帶了49朵桔梗進入行政院，紀念逝去的49名罹難者。太魯閣的眼淚發言人王薇君說，桔梗代表永恆無盡的愛，家屬要把對罹難者無盡的愛一起帶來，也因為這些愛，家屬才有更多動力，今天從各地前來，希望未來不要再有家庭因相同事故天人永隔。

有家屬帶著一大張卡片，打開來是罹難妹妹11年前寫給自己的明信片，上頭寫滿對自己11年後的祝福，沒想到妹妹再也收不到這張明信片，且是以這樣痛苦的方式離開。

太魯閣的眼淚提出4項訴求，包括「保留事故車廂陳列於事故原址，作為安全教育」、「政府公開台鐵組織改革的期程及規劃」、「成立官方之台鐵組織改革的監督機制」以及「台鐵與家屬對等協商，共同擬定和解方案」。

太魯閣的眼淚代表律師陳孟秀轉述，家屬隔了10個多月終於見到蘇貞昌，面對4項訴求，蘇沒有給出承諾，但謝謝家屬一起關注台鐵改革，也強調他對此責無旁貸。

太魯閣的眼淚會後發出聲明，家屬們願意再次給政府一次機會，真正改革台鐵長年來的積習，這條路雖然漫長，但為了將來的歲月靜好，仍會負重前行。