和泰汽車正式揮軍輕型商用車市場，今日發表首款國產TOYOTA TOWN ACE（發財王牌），訂出年販1萬台目標。由於此級距過往僅3款車可供選擇，中華車獨拿近9成市占率，霸主地位屹立不搖，和泰車首年有望吃下4成市占率，雙方進入貼身肉搏。

TOYOTA總代理和泰汽車今日舉辦TOWN ACE新車上市發表會，眾所期待的TOYOTA TOWN ACE未上市即造成市場熱烈迴響，預接單的2個月內就吸收4000張訂單，堪稱近年市場上討論度最高的全新小型商用車，今日正式上市後就能交車。

和泰車總經理蘇純興表示，國內輕型商用車保有台數59萬台，卻有44萬台是車齡10年以上的高齡車，過往因為選擇很少，高齡車的換車意願不高，認為TOWN ACE進入市場後，有望掀起換車效應，進而帶動該級距年販台數成長4成至2.6萬台。

TOWN ACE搭載1.5L直列四汽缸引擎，提供最大馬力98 ps與最大扭力13.7kg-m，並提供手排、自排兩種變速系統，搭配適中車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑，各種路況都能輕鬆行駛，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄。

此外，透過較寬的車身設計，創造出同級中最大貨床面積，創造出驚人載貨大空間，長寬51 x 34公分的貨運箱，TOYOTA TOWN ACE一層可放置高達21個，輕鬆超越同級，別人載兩趟，TOWN ACE只需要載一趟。除了超大貨床外，TOWN ACE載重最高可達960公斤，超強載貨力可滿足各種工作型態使用需求。

和泰車表示，在導入TOWN ACE前，進行超過3個月的田野調查，超過2000台觀察車輛，還有6次競合車神秘客調查，強調TOWN ACE無論在載貨能力、油耗表現、安全配備、售後保修等方面都超越市場期待，搭配汰舊換新價45.1萬起的價格，現在入主還能享零利率優惠，下半年還將推出廂型車款，屆時產品線更為完整。