（金虎年新春送暖給兒童，遠東商銀Bankee共同參與台大兒醫普惠希望聯合勸募公益活動，Bankee吉祥物到場共襄盛舉。圖／遠東商銀提供）

遠東商銀Bankee社群銀行持續擴大與公益團體合作，於虎年新春送暖給兒童，共同參與台大兒醫普惠希望聯合勸募公益活動，由演員張鈞甯擔任勸募公益愛心大使，活動當日遠東商銀Bankee吉祥物也齊聚現場共襄盛舉。

遠東商銀表示，兒童是國家未來的主人翁，也是國家的希望，遠東商銀Bankee社群銀行期能透過捐贈公益，為守護兒童健康盡一份心力，邀請客戶共同響應，共創更好的兒童醫療與健康照護服務。

遠東商銀指出，Bankee是全台第一家共享經濟銀行，設計核心即是幫助每個人實現夢想，不僅幫助公益團體實現夢想、幫助年輕世代將社群變現達成夢想，也幫助新創團隊與企業圓夢。Bankee就是一個平台，透過推薦分享機制，幫助年輕世代將社群力變現，人人都能成為斜槓線上分行經理，與Bankee社群銀行長期、穩定共享分潤，持續為自己增加被動收入，幫助年輕世代快速存錢達成夢想。

Bankee也幫助新創團隊與企業圓夢，遠東商銀說明，這個平台提供合作夥伴，快速串接金融特許服務，共創嶄新商業模式，同時整合會員及金流、專注會員體驗跟保護，透過金流連結所有碎片場景，為新創科技、企業、客戶打造一次到位，更安全、友善、快速的數位金融服務。