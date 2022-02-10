健鼎（3044）10日公布元月合併營收，初估單月營收為65.1億元，與去年同期的58.16億元及去年12月的56.81億元相比，分別成長了11.9％及14.6％，少見在淡季時節成功寫下歷史新高。

健鼎指出，由於各產品線客戶拉貨積極，加速了庫存存貨出貨，是元月營收突破65億元的主因，成長可謂是超乎預期。