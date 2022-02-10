健鼎元月營收創歷史新高 20:232022/02/10 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 健鼎（3044）10日公布元月合併營收，初估單月營收為65.1億元，與去年同期的58.16億元及去年12月的56.81億元相比，分別成長了11.9％及14.6％，少見在淡季時節成功寫下歷史新高。 健鼎指出，由於各產品線客戶拉貨積極，加速了庫存存貨出貨，是元月營收突破65億元的主因，成長可謂是超乎預期。 春節前銷售暢旺 揚秦元月營收創歷史新高 陸1月社會融資規模增量 創歷史新高 #健鼎 #元月營收 #創歷史新高 #合併營收 #初估 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鈺齊-KY元月合併營收 創同期營收新高 15:352022/02/09 財經 光群雷1月合併營收續創歷年單月新高 10:102022/02/10 財經 同欣電揮強棒 元月營收登高 04:102022/02/10 證券．權證 《半導體》台積電1月營收雙位數雙升 續創新高 14:322022/02/10 財經 《半導體》長科＊元月營收續創高 Q1不會比上季差 08:522022/02/10 財經 啟動併購機制 貿聯-KY元月營收添動能 20:232022/02/10 財經 日電貿元月營收寫歷史次高紀錄 15:402022/02/10 財經 世界先進元月營收41.79億元 同期新高 17:392022/02/09 財經 聯電元月合併營收204.73億元續創歷史新高 14:552022/02/10 財經 換機潮現 喬山元月營收攀峰 04:102022/02/10 證券．權證 亞泰影像今日召開法說會 EPS5.87元創高 15:202022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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