美國加州電價政策改革計畫，衝擊太陽能建置需求，加上建置原料成本攀揚、供應鏈受阻，衝擊太陽能股信心，從去年11月相對高位以來跌逾四成，跌幅更甚同期間標普全球潔淨能源指數，但隨後加州官員已宣布無限期延長NEM 3.0改革，需要更多時間研議是否通過該項提案，太陽能類股陸續回穩，潔淨能源佈局契機浮現。

美國加州過去實行淨計量電價政策（Net Metering Policy），令擁有潔淨能源發電設施的消費者，可直接自電費帳單上扣除向電網輸送電力的收益，吸引近130萬家戶（佔全美45％）在自家安裝太陽能發電裝置，但近期加州當局計畫對該政策進行改革，新的計量規則（NEM 3.0）將額外增加每月每千瓦8美元的電網維護費用，並調降電力收益的扣抵費率降至每千瓦3～4美分（現行為17～44美分），可能令太陽能建置回收期由7年拉長至11年。

大型風機製造商西門子歌美颯指出，由於鋼鐵等原材料價格上漲對業績形成負面衝擊，且影響時間可能比預期更久，同時新一代風力渦輪機升級遇阻，該公司九個月來第三度宣布下調財測，當日股價創下史上最大單日跌幅的17.4％。由於同業也同樣面臨原料上漲的壓力而影響業績，風電類股集體下挫，然疲弱的展望也促使投資人轉向期待其母公司西門子能源公司購買西門子歌美颯剩餘股份或改變營運策略，風電類股跌勢可望迎來暖風。

近期因美國升息預期上升影響，美國公債殖利率迅速上竄導致金融市場動盪，高貝他、成長型、重視未來性的潔淨能源股票拋售較為嚴重。目前聯邦基金利率期貨顯示，市場對聯準會3月會議上首次升息、年內升息3、4次的想法已漸成共識，美10年期公債殖利率以實質利率為主要驅動因素而站上1.9％，標普潔淨能源指數也在修正超過30%後逐步止穩，顯示市場已陸續消化升息擔憂。

根據過往經驗來看，由於市場常有過度預期的慣性，政策緊縮的預期階段往往比實施階段更加波動，故短期受升息擔憂影響、波動最為嚴峻的時期可能已經過去，潔淨能源又為各國政府戮力能源轉型的焦點，企業扶植、補貼政策不斷，預計短期政策面的動盪不影響潔淨能源長期發展趨勢。