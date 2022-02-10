西區門戶計畫重要亮點、國門地標「台北雙子星案」重大進展！台北市都市設計審議委員會今第二度審查雙子星案通過，意即僅差環境影響差異分析報告審查，即可申請建照開工，北市府力拚今年底開工。不過大型LED廣告計畫、台北長廊延伸交六、交八廣場與聯通台北車站空橋等，均需另案提計畫送都審會。

台北車站特定專用區C1、D1雙子星開發案歷經5次流標，2019年主辦機關台北市捷運工程局才終於與藍天宏匯團隊簽約，總投資金額達606億元，預估2026年8月完工，規畫商場、辦公室、旅館及停車場等用途，該案於去年9月30日第一次都審闖關失敗，委員認為公益空間應再規畫，並與周遭古蹟景觀呼應。

北市今召開都審會，進行第2次審查，委員大多針對串連性、公益性及建物細部設計有諸多討論，歷經3小時交鋒後，都審會主席、都發局長黃一平表示，國門客廳基座原規定48公尺以下公益使用，須24小時開放公眾使用，而申設單位多做兩層樓挑高，進行聯通並串流商場空間，導致高度超過48公尺以上，委員會認可其公益性同意設置。

另外就委員所提意見，黃一平總結，國門客廳、台北長廊動線配置，要求後續在相關設計圖面交代，包含提出剖面圖、斷面圖；基座部分與周遭環境、歷史建築呼應，設計單位就材料、色彩模擬提出報告案讓委員會知悉。

黃一平指出，由於設計單位規畫18米高、30米寬「多媒體視覺藝術牆」呼應台北舊城區歷史軌跡，為捷運局在連開契約條件，因此先行通過；至於其他大型LED廣告設置，委員要求模擬行車視角及夜間模擬等，需另案送審。另外，台北長廊延伸交六、交八廣場，及台北長廊聯通台北車站的空橋，由於非建築線範圍內，也須另案送審討論。

捷運局副局長王偉指出，後續將提出環差報告，預計2月25日送環評會審議，目標今年底動工，盼4月初申請建照、7月底拿到建照。