亞洲開發銀行日前發布了2022年《亞洲經濟一體化報告》（AEIR），顯示儘管疫情限制和供應鏈中斷阻礙了全球貿易，但亞太地區各經濟體之間的貿易卻上升到30年來的最高水準。

報告顯示，2021年前3季度，亞太地區總貿易額增長了29.6％，同期全球貿易上漲幅度為27.8％。而區域內貿易額在2020年收縮3.1％後，去年強勢反彈31.2％。2020年，區域內貿易占該地區貿易總額的58.5％，是1990年以來的最高占比。

第一財經報導，該報告顯示，亞洲的商品貿易在疫情暴發後表現出強大的復原力，在2021年繼續快速增長。2021年，貿易增長以兩位數百分點的速度上漲，到6月達到19.7％，然後在2021年9月穩定在9.7％。報告預計，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）也將有助於刺激該地區的貿易增長。

更重要的是，疫情並沒有減緩區域內貿易聯繫和區域價值鏈的深化。該地區的區域內貿易占比從2019年的57.5％上升到2020年的58.5％。

報告稱，這主要得益於中國從疫情中較早復甦，中國出口的強勢增長也外溢到與其有緊密貿易聯繫的其他經濟體。如果不包括中國，該地區的區域內貿易占比將從2019年的38.4％滑落到2020年的38.2％。