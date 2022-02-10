This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

英國威爾斯親王（Prince of Wales）的官方推特10日確認，王儲查爾斯（Prince Charles）的新冠肺炎（COVID-19）檢測呈陽性反應，目前正在住處隔離。這並非查爾斯首次染疫，他2020年3月也曾確診新冠肺炎。

查爾斯與妻子卡蜜拉（Camilla）的官方推特「威爾斯親王和康瓦爾公爵夫人」（The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall）宣布，查爾斯10日早晨確診新冠肺炎，目前正在自我隔離；而由於在染疫後無法外出，查爾斯被迫取消10日前往溫徹斯特（Winchester）訪問的行程，對此感到「十分失望」，希望能盡快重啟訪問行程。

《蘇格蘭前鋒報》（Herald Scotland）報導，查爾斯王子與卡蜜拉9日晚間才出席於大英博物館（British Museum）舉行的英亞信託（British Asian Trust）活動，當時與數十人有過接觸，包括英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）等政要。

現年73歲的查爾斯王子並非首次染疫，他2020年3月也曾確診新冠肺炎，所幸症狀輕微，卡蜜拉也未被傳染。查爾斯王子依照當時英國的防疫規定，在蘇格蘭的家中自主隔離7天，後經醫師判斷「健康狀況良好」，才恢復履行王室公務。