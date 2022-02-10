臺灣知名遊戲公司「雷亞」打造的音樂節奏遊戲《DEEMO》，以鋼琴為基調的優美原創樂曲感動全世界玩家，於2013年上架後，總下載次數已突破2800萬，並曾在11個國家勇奪付費應用程式排行榜銷售榜首，可謂遊戲界的臺灣之光。除了扣人心弦的樂曲外，遊戲中的故事情節也相當動人，也因此被日本相中，推出《電影版 DEEMO 櫻色旋律 —你所彈奏的琴音 至今仍在迴響—》，將首次還原《DEEMO》整個故事細節，將帶領觀眾更加深入《DEEMO》溫柔又淒美的世界當中。

為完美呈現《DEEMO》的世界觀，電影版找來堅強製作團隊，由為《血戰》系列操刀的知名動畫導演兼編劇家藤咲淳一擔綱總導演並編寫劇本；為《Love Live! 虹咲學園學園偶像同好會》、《少女☆歌劇 Revue Starlight》等作品繪製片尾曲動畫的知名插畫家Mebachi負責角色設計；並由為《刀劍神域》動畫系列作品創作配樂、為《鬼滅之刃》配樂及主題曲操刀的知名作曲家梶浦由記打造電影版主題曲，還穿插了〈ANiMA〉、〈Nine Point Eight〉等多首遊戲中的經典熱門樂曲，打造出這部動人的電影版動畫作品。

音樂節奏遊戲《DEEMO》推出《電影版 DEEMO 櫻色旋律 —你所彈奏的琴音 至今仍在迴響—》。（車庫娛樂提供）

有趣的是，在《DEEMO》宣布要推出電影版後，日本還特別舉辦了「DEEMO THE MOVIE歌姬甄選會」，選出為該片獻唱主題曲的新星，甄選會多達1400人報名，最後由當時年僅15歲的Hinano（高島一菜）從中脫穎而出，以優美的歌聲詮釋梶浦由記為電影版打造的主題曲〈nocturne〉，Hinano也表示：「我要用我的歌聲，盡心演繹《DEEMO》中蘊含的所有人的愛的訊息，奉獻出最好的作品。」

另外，為歡慶十週年里程碑與「DEEMO」系列續作《DEEMO II》遊戲上市，雷亞遊戲將於本週六（12日）以線上直播舉行年度的音樂盛宴《2022雷亞音樂會 - 向晴回音 Rayark 10th Anniversary Concert》，並同時在樂聲影城舉辦線下同樂場次，邀請原作粉絲共襄盛舉。音樂會上除了以管弦樂形式改編《DEEMO》等雷亞旗下作品之經典曲目外，也將首次公開演出《DEEMO II》多首樂曲。同場再搶先公開動畫劇場版特映影片，更多活動詳情請至官方網站查詢。