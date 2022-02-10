依據據內政部戶政司統計，2020年台灣的死亡人數已超越出生人數，人口首度出現負成長，在此趨勢下，台灣將在2025年進入超高齡社會（65歲以上人口占總人口比率達20％），新北市議員金瑞龍爭取生育獎勵第3胎給3萬，盼可以重新找回消失的人口紅利。

金瑞龍說，為鼓勵父母生育並減輕養育小孩的負擔，在本屆議會開議期間，業已提案建請市府研議提高生育獎勵金至3萬元，復於110年12月中旬經黨團協商，大會議決通過新北市第三胎生育獎勵金由2萬元提高到3萬元。

民政局長柯慶忠表示，為保障同性夫妻申請生育獎勵金之權利，同性婚姻家庭如經由繼親程序收養配偶所生之子女，亦可請領生育獎勵金。

新北市自今年1月1日起，便將第三胎的生育獎勵金由2萬元提高至3萬元；針對父或母戶籍地併計於設籍新北期間，亦有所放寬，如原先設籍於台北市、桃園市或基隆市者，皆可列入新生兒出生前10個月之計算期間，並領取生育獎勵金。

金瑞龍表示，當時他提案建請市府研議提高生育獎勵金至3萬元，即欲比照桃園市之第一胎即發放3萬元生育獎勵金，囿於市府財政規劃考量，乃折衷為第三胎發放3萬元生育獎勵金，這也要給侯友宜市長及市府團隊相當的肯定，減輕了新北市父母養育小孩的負擔，也讓年輕父母敢生、願意生，大家一起努力打造宜居城市，重新找回人口紅利。