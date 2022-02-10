運動場上不只有勝負，也有許多感人的故事，當腦麻學生完成校慶接力賽跑的最後一棒，「名次遇上團結」問題，班上同學放棄名次，選擇共同參與的畫面感動無數人，為了讓學生在校內體育競賽不用再為「名次與團結」的問題苦苦掙扎，體育署在新學期開始前提出新型態的校園體育活動，推動「多元運動、共融參與」營造校園友善運動環境。

「多元運動、共融參與」的推動首先從校內融合式體育課程開始，之後延伸到課間與社團的體育活動，再來透過地方體育主管會議，結合各縣市政府推動，讓學生享受運動過程的樂趣，最後體育署將優先補助實施推動共融式運動參與的學校與體育活動，在2月11日開始的新學期，體育署所推動新型態校園體育活動，希望擴大鼓勵身心障礙或體育弱勢的學生族群，與一般生共同參與運動，讓融合式運動從校園體育課程出發，推動至班際與校際間的普及化運動。

體育署學校體育組組長蔡忠益表示，身心障礙或體育弱勢學生加入團隊體育競賽，勢必會影響團隊成績，如何讓賽事更加公平，也有做過相關討論，「例如大隊接力平常一隊是20人，假如隊中有身心障礙或體育弱勢學生，或許該班參賽人數減少到16人即可，透過人數縮減，或是缺少上肢、但下肢有力的學生，就改變接棒方式，適當地調整競賽方式，就能讓身心障礙或體育弱勢學生不至於成為負擔。」

體育署提到，為了培養學生規律運動習慣與強化體適能，除了鼓勵各縣市除了發展在地特色運動外，未來可再納入「融合式運動」，以2006年台灣首支身障盲棒隊伍「戰神隊」為例，透過調整競賽規則，包括不能短打、行動不便打者可指定代跑、起跑線調整位置等，讓身心障礙或不擅長運動的學生可以共同參與打棒球的樂趣。

在十二年國民基本教育「成就每一個孩子」的願景下，體育署呼籲各縣市在多元運動種類的設計，納入「共融式」的思維，讓各校在辦理普及化班際運動競賽時，彈性調整運動規則，鼓勵學生共融參與，讓「以學生為主體及全人健康之教育方針，結合生活情境的整合性學習，確保人人參與身體活動」的基本理念得以實踐。