《愛的迫降》CP成真！因合作戲劇結緣的孫藝真（孫藝珍）、玄彬，去年元旦被狗仔拍到後大方認愛，今小倆口一起(10日)公布結婚喜訊，玄彬曬出手寫信甜蜜表示「是的，我要結婚了，我和總是讓我笑的她約定好了，以後的日子一起走下去」，而孫藝真也在IG甜蜜告白「我找到了一個可以共度餘生的人」。

因為合作韓劇《愛的迫降》擦出愛火的孫藝真、玄彬，2021年元旦大方認愛，坦承已交往8個月，而兩人交往近2年，越愛越甜蜜，孫藝真今在IG貼出一張小禮服的照片，開心透露找到可以共度餘生的人，並害羞表示，「對的，就是大家想的那個人。」

她也表示玄彬是個很溫暖又可靠的人，並感謝將他們的緣分變成命運的一切，請大家祝福我們將共同創造的未來。並不忘感謝喜愛她的粉絲，她也會成為不愧對自己的人。玄彬也在手寫信表示，「小心翼翼地踏入人生的第二幕，我和總是讓我笑的她約定好了，以後的日子一起走下去。在作品中一起合作過的政赫和世理要一起邁出這一步」，相信大家會用溫暖和愛意支持他們兩個。