儘管1月國際染疫人數創新高，過去2周仍有紐澳及東南亞國家，宣布要重啟邊境或鬆綁邊界管制，主要是防疫帶來的經濟損失已經不堪負荷，也透露出全球的防疫思維出現重大轉變。

世界衛生組織（WHO）甫公布，1月全球新冠肺炎感染數觸及新高，單日確診病例數破400萬。即便如此，不少國家表示，他們在經濟上已禁不起緊閉國門，再也不願意持續鎖國，其中不乏邊境管制出了名嚴格的國家。

更何況去年底開始，新冠病毒變異株Omicron肆虐世界各國，無論有沒有開放邊界都遭到入侵，讓人質疑封鎖邊境政策的效用。

牛津大學疫情研究計畫Our World in Data數據顯示，全球5成（54％）以上人口已接種疫苗，透過醫療也成功壓低重症率。此外連同美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在內，多位專家持「審慎樂觀」的態度，認為疫情進入新階段指日可待。

澳洲政府7日宣布，2月21日起開放完整接種疫苗的外國旅客入境，意味被戲稱「澳洲堡壘」（Fortress Australia）的鎖國政策劃下句點。

因防疫也被冠上「堡壘」封號的紐西蘭，打算迎回國際旅客。有別於澳洲的是，紐國的重啟邊界計劃分五階段，最快7月才開放外國旅客入境，就算打過疫苗，抵紐後仍須隔離10天。

為拯救觀光及相關產業，菲律賓10日結束近2年的鎖國狀態解封邊境，允許157個與菲國有免簽協議的國家公民入境。但這些外國旅客須完整接種疫苗，且持有病毒篩檢陰性證明，入境後毋須再隔離。

雖然染疫人數持續上升，印尼觀光勝地峇里島仍於上周解禁，開放打過疫苗的國際旅客入境。印尼官方1月底發布新聞指出，該國陽性率超出世衛標準5％，每日接受篩檢的人數大增，但為了重振峇里島經濟，做出重啟邊境的決定。

馬來西亞國家復甦委員會8日建議，最快3月1日重新開放外國旅客入境。與泰國、新加坡的旅遊政策類似，旅客入境馬國後不必隔離。