我國競速滑冰選手黃郁婷日前身穿大陸隊服練習影片，引發熱議。她今（10）日接受媒體訪問時坦言，她講話常不經大腦，常常結束才突然意識到，講了不該講的話，早知道照片有問題就不會把貼上網。

我國競速滑冰選手黃郁婷日前在社群軟體張貼穿著大陸隊服訓練的影片，遭到各界熱議，黃郁婷事後解釋因和大陸選手感情甚好，才會穿上對方送她的大陸隊服。

黃郁婷今（10）日接受TVBS訪問時坦言，她是結束才突然意識到，講了不該講的話，早知道照片有問題就不會貼上網。