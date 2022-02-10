聯準會(Fed)即將啟動升息循環，但升息紅利美國存戶恐怕看得到吃不到。在政府連番紓困下，美國銀行業存款水位爆滿，就算Fed開始升息，銀行業者也暫無調升存款利率的打算，存戶坐等利息變多的美夢可能落空。

Fed已預告將於3月升息，為後續升息循環拉開序幕，以往在升息循環期間，存戶的存款利息都會跟著增加，但這次恐怕領不到升息紅利。

箇中原因在於銀行業者存款已經太多，根本不想透過調高利率來吸引資金。在政府連番紓困下，美國民眾存在銀行的存款暴增，企業同樣滿手現金。美國商業銀行的存款餘額如今已膨脹到18.1兆美元，較2020年初的13.3兆美元大增近5兆美元。

銀行業主要是靠「利差」即存款與放款利率的差額，來賺取利潤，預料這次將藉由升息循環大賺放款收益。在爆發新冠疫情，Fed隨即將基準利率降到近乎零後，美國銀行業的獲利率就跌到歷史新低。

根據Bankrate.com的資料，美國前幾大銀行去年底平均存款利率僅0.06％，2020年初以1.5％吸金的許多高息儲金方案，目前利率也只有0.5％。

銀行業高層在上個月發布去年第四季業績的法說會上就透露，Fed這一次升息循環，存款利率不會跟漲。

有提供高息儲金業務的Ally金融公司財務長拉克萊爾(Jenn LaClair)表示，「在接下來這一波的升息循環，銀行業支付的利率將會比以往來得低。」

存款利率若要調高，銀行業必須得先擴大放款業務。疫情爆發後低利率加上借款需求疲軟，造成存放款嚴重失衡，但此一情況已有所好轉，銀行業宣稱去年最後一季貸款需求增加，預料此一趨勢可望延續到2022年。

金融服務顧問業者Curinos散戶存款暨商業銀行部門主管吉爾克里斯特(Pete Gilchrist)指出，「銀行業貸款餘額大幅增加之前，存款利率不會明顯跳升。」